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28 вересня 2020, 19:59 1

Адвокати нардепа Юрченка подали апеляцію на його арешт

28 вересня 2020, 19:59 1
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Апеляцію розглянуть 1 жовтня
Апеляцію розглянуть 1 жовтня
Фото: Уніан
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Захист народного депутата Олександра Юрченка, підозрюваного у хабарництві, подав апеляцію на його арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Вищого антикорупційного суду, інформує RegioNews.

Зазначено, що в переліку справ, які розглядатиме Апеляційна палата ВАКС, зазначена скарга Юрченка. Апеляцію нардеп подав у понеділок 28 вересня. Вона буде розглянута 1 жовтня о 09:20.

Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.

25 вересня Нардеп Юрченко вніс заставу і вийшов з СІЗО.

суд арешт апеляція нардеп Олександр Юрченко
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