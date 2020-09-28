Адвокати нардепа Юрченка подали апеляцію на його арешт

Апеляцію розглянуть 1 жовтня

Апеляцію розглянуть 1 жовтня

Фото: Уніан

Захист народного депутата Олександра Юрченка, підозрюваного у хабарництві, подав апеляцію на його арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Вищого антикорупційного суду, інформує RegioNews.

Зазначено, що в переліку справ, які розглядатиме Апеляційна палата ВАКС, зазначена скарга Юрченка. Апеляцію нардеп подав у понеділок 28 вересня. Вона буде розглянута 1 жовтня о 09:20.

Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.

25 вересня Нардеп Юрченко вніс заставу і вийшов з СІЗО.