Адвокати нардепа Юрченка подали апеляцію на його арешт
Апеляцію розглянуть 1 жовтня
Апеляцію розглянуть 1 жовтня
Захист народного депутата Олександра Юрченка, підозрюваного у хабарництві, подав апеляцію на його арешт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Вищого антикорупційного суду, інформує RegioNews.
Зазначено, що в переліку справ, які розглядатиме Апеляційна палата ВАКС, зазначена скарга Юрченка. Апеляцію нардеп подав у понеділок 28 вересня. Вона буде розглянута 1 жовтня о 09:20.
Суд заарештував нардепа Юрченка з можливістю внесення застави. ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка.
25 вересня Нардеп Юрченко вніс заставу і вийшов з СІЗО.
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