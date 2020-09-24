Верещук витратила найбільше на передвиборну рекламу у Facebook
Серед кандидатів у мери всіх міст в Україні найбільше грошей на просування в соцмережі Facebook витратили кандидати в мери Києва Ірина Верещук та Віталій Кличко. Слідом за ними, за сумами витрат розташувалися кандидати у мери Львова — Андрій Садовий та Ігор Васюник.
Такі дані оприлюднила у своєму звіті громадська мережа "ОПОРА", пише RegioNews.
Ірина Верещук, що балотується на пост київського міського голови від "Слуги народу", витратила понад $20 тисяч на 1656 рекламних дописів — більше, ніж наступні чотири кандидати в рейтингу разом узяті.
У більшості з цих дописів Верещук розповідає про себе, акцентує увагу на своїй статі (наприклад, у гаслах "Наступним мером буде жінка", "Пані-мер" та "Жінка зможе більше"), критикує свого конкурента Віталія Кличка і презентує свої плани у разі перемоги на виборах.
Віталій Кличко – другий за кількістю витрачених на рекламу грошей: майже $4 тисячі на 31 рекламний допис. У всіх рекламних оголошеннях сторінка Віталія Кличка транслює гасло "Завжди з киянами!".
Третє й четверте місце посіли кандидати в мери Львова Андрій Садовий та Ігор Васюник.
Раніше стало відомо, які партії найбільше витратили за літо на рекламу у Facebook .