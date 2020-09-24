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24 вересня 2020, 17:12 10

Верещук витратила найбільше на передвиборну рекламу у Facebook

24 вересня 2020, 17:12 10
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На другому місці - чинний мер Києва Віталій Кличко
На другому місці - чинний мер Києва Віталій Кличко
Фото з відкритих джерел
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Серед кандидатів у мери всіх міст в Україні найбільше грошей на просування в соцмережі Facebook витратили кандидати в мери Києва Ірина Верещук та Віталій Кличко. Слідом за ними, за сумами витрат розташувалися кандидати у мери Львова — Андрій Садовий та Ігор Васюник.

Такі дані оприлюднила у своєму звіті громадська мережа "ОПОРА", пише RegioNews.

Ірина Верещук, що балотується на пост київського міського голови від "Слуги народу", витратила понад $20 тисяч на 1656 рекламних дописів — більше, ніж наступні чотири кандидати в рейтингу разом узяті.

У більшості з цих дописів Верещук розповідає про себе, акцентує увагу на своїй статі (наприклад, у гаслах "Наступним мером буде жінка", "Пані-мер" та "Жінка зможе більше"), критикує свого конкурента Віталія Кличка і презентує свої плани у разі перемоги на виборах.

Віталій Кличко – другий за кількістю витрачених на рекламу грошей: майже $4 тисячі на 31 рекламний допис. У всіх рекламних оголошеннях сторінка Віталія Кличка транслює гасло "Завжди з киянами!".

Третє й четверте місце посіли кандидати в мери Львова Андрій Садовий та Ігор Васюник.

Раніше стало відомо, які партії найбільше витратили за літо на рекламу у Facebook .

вибори Facebook реклама затрати Кличко Віталій соцмережі Садовий Андрій Кандидат Ірина Верещук
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