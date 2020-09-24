18:32  24 вересня
Київ повернувся до жовтої, а Тернопіль – до червоної зону карантину
18:00  24 вересня
Син Кернеса йде першим номером до Харківської облради від блоку "Успішний Харків"
18:14  24 вересня
На Донбасі від початку доби порушень режиму тиші не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2020, 16:26 4

Харківський бізнесмен Ситенко передумав йти у мери міста

24 вересня 2020, 16:26 4
Читайте также на русском языке
Він отримав результати соціологічного дослідження, яке показало, що в другому турі виборів опиняться "розкручені" кандидати
Він отримав результати соціологічного дослідження, яке показало, що в другому турі виборів опиняться "розкручені" кандидати
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Бізнесмен, депутат Харківської міської ради Тарас Ситенко передумав брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Як повідомляє RegioNews, про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

"На сьогоднішній день мене особисто не цікавлять майбутні вибори в ВР та робота в міській раді у складі будь-якої фракції. Тому я думав йти самовисуванцем. Тим більше, виходячи з припущення партійного обмеження зростання підтримки у другому турі. Але зроблені на моє замовлення соціологічні дослідження доводять мені, що у другий тур можуть потрапити тільки кандидати, за якими стоять бренди партій або політичних проєктів", - написав Ситенко.

Він подякував усім, хто висловив свою підтримку при можливій участі у виборах і наголосив, що наштовхнула його на думку про висунення невизначеність участю чинного харківського міського голови. На рішення не балотуватися цей факт не вплинув.

Нагадаємо, Михайло Добкін буде балотуватися на посаду мера Харкова.

вибори мер Харьків Місцеві вибори Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Місцеві вибори 2020: Стало відомо, скільки українців підуть голосувати
24 вересня 2020, 14:59
"Слуги народу" в Харкові не проходять в міськраду - джерело
24 вересня 2020, 13:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич
Хто має шанси на владу в Одесі: нові спонсори Труханова, темні конячки "слуг" і внутрішньовидові бої в ОПЗЖ
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »