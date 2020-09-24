Харківський бізнесмен Ситенко передумав йти у мери міста

Він отримав результати соціологічного дослідження, яке показало, що в другому турі виборів опиняться "розкручені" кандидати

Він отримав результати соціологічного дослідження, яке показало, що в другому турі виборів опиняться "розкручені" кандидати

Фото: Facebook

Як повідомляє RegioNews, про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

"На сьогоднішній день мене особисто не цікавлять майбутні вибори в ВР та робота в міській раді у складі будь-якої фракції. Тому я думав йти самовисуванцем. Тим більше, виходячи з припущення партійного обмеження зростання підтримки у другому турі. Але зроблені на моє замовлення соціологічні дослідження доводять мені, що у другий тур можуть потрапити тільки кандидати, за якими стоять бренди партій або політичних проєктів", - написав Ситенко.

Він подякував усім, хто висловив свою підтримку при можливій участі у виборах і наголосив, що наштовхнула його на думку про висунення невизначеність участю чинного харківського міського голови. На рішення не балотуватися цей факт не вплинув.

Нагадаємо, Михайло Добкін буде балотуватися на посаду мера Харкова.