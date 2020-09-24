Харківський бізнесмен Ситенко передумав йти у мери міста
Бізнесмен, депутат Харківської міської ради Тарас Ситенко передумав брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.
Як повідомляє RegioNews, про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.
"На сьогоднішній день мене особисто не цікавлять майбутні вибори в ВР та робота в міській раді у складі будь-якої фракції. Тому я думав йти самовисуванцем. Тим більше, виходячи з припущення партійного обмеження зростання підтримки у другому турі. Але зроблені на моє замовлення соціологічні дослідження доводять мені, що у другий тур можуть потрапити тільки кандидати, за якими стоять бренди партій або політичних проєктів", - написав Ситенко.
Він подякував усім, хто висловив свою підтримку при можливій участі у виборах і наголосив, що наштовхнула його на думку про висунення невизначеність участю чинного харківського міського голови. На рішення не балотуватися цей факт не вплинув.
Нагадаємо, Михайло Добкін буде балотуватися на посаду мера Харкова.