Стало відомо, які партії найбільше витратили за літо на рекламу у Facebook
Упродовж трьох місяців літа більше півсотні партій витратили на політичну рекламу близько восьми мільйонів гривень.
Такі дані опублікувала громадянська мережа "ОПОРА", передає RegioNews.
"ОПОРА проаналізувала політичну рекламу в українському сегменті Facebook у червні - серпні 2020 року та виявила понад півсотні партій, які загалом витратили на 8253 оголошення понад 281 тисячу доларів — близько восьми мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні.
За даними ОПОРИ, найбільше коштів витратила партія "За майбутнє", яка опублікувала 1068 рекламних дописів і загалом витратила понад 50 тис. доларів.
Водночас зазначається, що найбільше партійних сторінок до поширення рекламних оголошень залучила партія "Слуга народу" (влітку її рекламу транслювала 71 сторінка). В ОПОРІ додали, що "Слуга народу" замовила більше повідомлень, ніж "За майбутнє" — 1232 рекламні дописи, але витратила менше — майже 39 тис. доларів.
Третьою в рейтингу експертів за витраченою на рекламу сумою була "Європейська солідарність" — 19,6 тис. доларів за 327 оголошень.
Нагадаємо, у серпні на рекламу в Facebook партії витратили пів мільйона доларів.