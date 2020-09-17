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17 вересня 2020, 18:04 3

Стало відомо, які партії найбільше витратили за літо на рекламу у Facebook

17 вересня 2020, 18:04 3
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У лідерах - партія "За майбутнє"
У лідерах - партія "За майбутнє"
Рixabay
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Упродовж трьох місяців літа більше півсотні партій витратили на політичну рекламу близько восьми мільйонів гривень.

Такі дані опублікувала громадянська мережа "ОПОРА", передає RegioNews.

"ОПОРА проаналізувала політичну рекламу в українському сегменті Facebook у червні - серпні 2020 року та виявила понад півсотні партій, які загалом витратили на 8253 оголошення понад 281 тисячу доларів — близько восьми мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні.

За даними ОПОРИ, найбільше коштів витратила партія "За майбутнє", яка опублікувала 1068 рекламних дописів і загалом витратила понад 50 тис. доларів.

Водночас зазначається, що найбільше партійних сторінок до поширення рекламних оголошень залучила партія "Слуга народу" (влітку її рекламу транслювала 71 сторінка). В ОПОРІ додали, що "Слуга народу" замовила більше повідомлень, ніж "За майбутнє" — 1232 рекламні дописи, але витратила менше — майже 39 тис. доларів.

Третьою в рейтингу експертів за витраченою на рекламу сумою була "Європейська солідарність" — 19,6 тис. доларів за 327 оголошень.

Нагадаємо, у серпні на рекламу в Facebook партії витратили пів мільйона доларів.

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