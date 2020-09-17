Стало відомо, які партії найбільше витратили за літо на рекламу у Facebook

У лідерах - партія "За майбутнє"

У лідерах - партія "За майбутнє"

Рixabay

Упродовж трьох місяців літа більше півсотні партій витратили на політичну рекламу близько восьми мільйонів гривень.

Такі дані опублікувала громадянська мережа "ОПОРА", передає RegioNews.

"ОПОРА проаналізувала політичну рекламу в українському сегменті Facebook у червні - серпні 2020 року та виявила понад півсотні партій, які загалом витратили на 8253 оголошення понад 281 тисячу доларів — близько восьми мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні.

За даними ОПОРИ, найбільше коштів витратила партія "За майбутнє", яка опублікувала 1068 рекламних дописів і загалом витратила понад 50 тис. доларів.

Водночас зазначається, що найбільше партійних сторінок до поширення рекламних оголошень залучила партія "Слуга народу" (влітку її рекламу транслювала 71 сторінка). В ОПОРІ додали, що "Слуга народу" замовила більше повідомлень, ніж "За майбутнє" — 1232 рекламні дописи, але витратила менше — майже 39 тис. доларів.

Третьою в рейтингу експертів за витраченою на рекламу сумою була "Європейська солідарність" — 19,6 тис. доларів за 327 оголошень.

Нагадаємо, у серпні на рекламу в Facebook партії витратили пів мільйона доларів.