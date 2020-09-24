Верещук и Кличко потратили больше всех на предвыборную рекламу в Facebook

Они - лидеры по затратам среди кандидатов в мэры всех городов в Украине

Они - лидеры по затратам среди кандидатов в мэры всех городов в Украине

Фото: Зеркало недели

Среди кандидатов в мэры всех городов в украине больше всего денег на продвижение в соцсети Facebook потратили кандидаты в мэры Киева Ирина Верещук и Виталий Кличко. Вслед за ними, по суммам затрат расположились кандидаты в мэры Львова — Андрей Садовой и Игорь Васюник.

Такие данные обнародовала в своем отчете общественная сеть "ОПОРА", пишет RegioNews.

Ирина Верещук, которая баллотируется на пост киевского городского головы от "Слуги народа", потратила более $20 тысяч в 1656 рекламных сообщений — больше, чем следующие четыре кандидата в рейтинге, вместе взятые.

В большинстве этих сообщений Верещук рассказывает о себе, акцентирует внимание на свой пол (например, в лозунгах "Следующим мэром будет женщина", "Госпожа-мэр" и "Женщина сможет больше"), критикует своего конкурента Виталия Кличко и презентует свои планы в случае победы на выборах.

Виталий Кличко – второй по количеству потраченных на рекламу денег: почти $4 тысячи на 31 рекламное сообщение. Во всех рекламных объявлениях страница Виталия Кличко транслирует лозунг "Всегда с киевлянами!".

Третье и четвертое место заняли кандидаты в мэры Львова Андрей Садовой и Игорь Васюник.

Ранее стало известно, какие партии больше всего потратили за лето на рекламу в Facebook .