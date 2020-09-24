У Чернівцях вже 10 кандидатів у мери подали свої документи для реєстрації на виборах

Документи встигли подати й самовисуванці

Документи встигли подати й самовисуванці

У Чернівцях вже десятеро осіб, які висуваються у мери міста, подали свої документи для реєстрації на виборах. Серед претендентів є і чинний, але відсторонений від посади міський голова Олексій Каспрук.

Про це розповіла голова міської виборчої комісії Чернівців Анжела Саінчук, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Станом на обід 24 вересня ми вже маємо 10 кандидатів, які подали свої документи для реєстрації. Половину із них ми встигли уже офіційно зареєструвати на минулому засіданні комісії - це самовисуванці Олександр Фищук, Галина Жук, представники партій "Народний контроль" Михайло Яринич, "Наш край" Василь Дутчак та "Єдина альтернатива" Роман Клічук", - сказала голова комісії.

Вона додала, що документи встигли подати й самовисуванці Володимир Дідух-Кобзар, Ілля Хочь та Юрій Ковалець і представники партій "ЄС" Василь Максимюк та "Пропозиція" Олексій Каспрук.

Документи для реєстрації приймають до кінця дня 24 вересня. На наступному засіданні комісії планують розглянути документи, які надійдуть до того часу.

Нагадаємо, на Буковині "Слуги народу" презентували кандидатів до обласної та міської рад.