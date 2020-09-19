На Донбасі бойовики запустили безпілотний апарат для розвідки території

Інших порушень режиму "тиші" зафіксовано не було

Інших порушень режиму "тиші" зафіксовано не було

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі населеного пункту Водяне, у смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донеччині, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше застосування.

Порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування зафіксовано не було.

Також повідомляється, що українські рятувальники продовжують роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 10 будинків, на 31 об’єкті роботи ще тривають.

Окрім того, саперами ДСНС розміновано більш ніж 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 82 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, минулої доби бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі.