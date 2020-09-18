10:03  18 вересня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу заразилися ще 3228 осіб
18:30  18 вересня
Поліція взялася перевіряти, чи законно хасиди перебувають в Умані
18:39  18 вересня
В зоні ООС бойовики двічі обстріляли українських військових
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2020, 19:33 6

Експолітв’язень Балух досі у стані медикаментозного сну

18 вересня 2020, 19:33 6
Читайте также на русском языке
Він перебуває в лікарні у важкому стані вже 11 днів
Він перебуває в лікарні у важкому стані вже 11 днів
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Колишній політв’язень Кремля Володимир Балух досі знаходиться у стані медикаментозного сну.

Про це у Facebook повідомила народний депутат від "Європейської Солідарності” Ірина Геращенко, передає RegioNews.

За словами лікарів, наразі його стан стабільно важкий.

Від лікуючих лікарів Балуха: "Пацієнт стабільно важкий, дуже важка травма, тому потрібен час. Володимир й досі у стані медикаментозного сну”, - написала Геращенко.

Вона додала, що так і не вдалося дізнатися, скільки часу він знаходився без свідомості після побиття, поки його знайшли і надали медичну допомогу. Цей фактор сильно ускладнює лікування.

Також Геращенко зазначила, що партія "Європейська солідарність” планувала висунути Балуха першим номером свого виборчого списку до Київської обласної ради, але тепер це нереалістично.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, у Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Повідомлялося, що Балуха після операції перевели в реанімацію.

На цю подію відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.

Також повідомлялось, що у слідства на даний момент є чотири основні версії побиття колишнього політв'язня Володимира Балуха. Серед них нещасний випадок, хулигантство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

політика лікарі Ірина Геращенко Побиття Володимир Балух
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Донбас будуть реінтегрувати як мінімум 25 років - Резніков
18 вересня 2020, 12:29
Стало відомо, хто очолить списки "ЄС" до Київської облради замість Балуха
17 вересня 2020, 18:05
Місцеві вибори: кандидатів попередили про неприпустимість агітації у ВНЗ
17 вересня 2020, 10:19
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто на Андріїва: чи забере "Слуга народу" крісло ужгородського мера
Колишні, нинішні, з зашкварами. Хто представлятиме "За майбутнє" в Центральній Україні
Всі публікації »
Олег Поліщук
Віктор Таран
Олег Саакян
Всі блоги »