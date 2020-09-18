Експолітв’язень Балух досі у стані медикаментозного сну

Він перебуває в лікарні у важкому стані вже 11 днів

Він перебуває в лікарні у важкому стані вже 11 днів

Фото: Facebook

Про це у Facebook повідомила народний депутат від "Європейської Солідарності” Ірина Геращенко, передає RegioNews.

За словами лікарів, наразі його стан стабільно важкий.

Від лікуючих лікарів Балуха: "Пацієнт стабільно важкий, дуже важка травма, тому потрібен час. Володимир й досі у стані медикаментозного сну”, - написала Геращенко.

Вона додала, що так і не вдалося дізнатися, скільки часу він знаходився без свідомості після побиття, поки його знайшли і надали медичну допомогу. Цей фактор сильно ускладнює лікування.

Також Геращенко зазначила, що партія "Європейська солідарність” планувала висунути Балуха першим номером свого виборчого списку до Київської обласної ради, але тепер це нереалістично.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, у Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Повідомлялося, що Балуха після операції перевели в реанімацію.

На цю подію відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.

Також повідомлялось, що у слідства на даний момент є чотири основні версії побиття колишнього політв'язня Володимира Балуха. Серед них нещасний випадок, хулигантство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.