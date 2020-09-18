Донбас будуть реінтегрувати як мінімум 25 років - Резніков

Безпечна реінтеграція окупованих територій триватиме мінімум одне покоління

Безпечна реінтеграція окупованих територій триватиме мінімум одне покоління

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Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков вважає, що кінець війни на Донбасі і час реінтеграції не будуть співпадати за часом. Безпечна реінтеграція тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей буде відбуватися не менше 25 років.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Главком", передає RegioNews.

Кінець війни і реінтеграція не співпадатимуть по часу. Бо ми говоримо про безпечну реінтеграцію — таку, що не пошматує країну і не створить нових ризиків. Безпечна реінтеграція триватиме мінімум одне покоління", - підкреслив віце-прем'єр.

На його думку, повинно змінитися покоління, щоб відновлений Україною контроль на територіях Донецької та Луганської областей призвів також до "подолання руйнування розбрату в головах".

Там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми повинні до цього готуватися", - вважає він.

Резніков зазначив також, що про це свідчить світовий досвід. У Німеччині і зараз помітні відмінності між заходом і сходом, хоча минуло понад 30 років, а стартові умови були інші.

Раніше повідомлялося, що глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук вважає, що Мінські домовленості неможливо виконати, і покладається на переговори в "нормандському форматі".