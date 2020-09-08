Експолітв’язня Балуха після операції перевели в реанімацію

У нього важка черепно-мозкова травма

У нього важка черепно-мозкова травма

Фото: Facebook

Про це у Facebook повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, передає RegioNews.

Тільки що закінчилася операція, його перевели в реанімацію. У Володі важка черепно-мозкова травма, операція була на голові, стан важкий”, - написала Геращенко.

Вона додала, що реабілітація Балуха потребує довгого часу. Також Геращенко повідомила, що Балух перебуває в лікарні швидкої допомоги, туди його привезла "швидка".

Скільки він знаходився без свідомості після звірячого побиття – не відомо, встановити це мають правоохоронці. Лікарі зробили і роблять все можливе для стабілізації його стану", – додала Геращенко.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

На цю подію вже відреагували в Офісі президента. Там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи.

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