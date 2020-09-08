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08 вересня 2020, 15:54 20

Колишнього бранця Кремля Балуха побили, він у важкому стані, - Сенцов

08 вересня 2020, 15:54 20
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У Балуха зламана рука і ключиця
У Балуха зламана рука і ключиця
Фото: Facebook Володимира Балуха
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У вівторок вночі, 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Про це у Facebook повідомив колишній в'язень Кремля Олег Сенцов, передає RegioNews.

"Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з'ясовуються", - повідомив він.

Пізніше Сенцов додав, що у Балуха зламана рука і ключиця. Загрози життю, за його словами, немає.

Раніше повідомлялося, що кремлівський політв`язень Балух йде на місцеві вибори з Порошенком.

Київ Побиття
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