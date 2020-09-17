Місцеві вибори: кандидатів попередили про неприпустимість агітації у ВНЗ

Освіта в Україні незалежна від політичних партій

Освіта в Україні незалежна від політичних партій

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Міністерство освіти заявило, що не допустить неправомірної агітації в училищах і вищих навчальних закладах. Сигнали про розповсюдження в навчальних закладах партійної та виборчої агітації перед виборами вже надходять у місцеві органи влади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт міністерства.

Так, до Міністерства освіти і науки надходить інформація про залучення учасників освітнього процесу до акцій та заходів окремих політичних партій і поширення в навчальних закладах партійної та виборчої агітації.

У зв'язку з цим міністерство звернулося з листом до обласних адміністрацій, закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, вимагаючи не допускати політичної агітації в навчальних закладах", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві також нагадали, що освіта в Україні базується на принципі незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

Раніше повідомлялося, що ЦВК запустить інтернет-гру про вибори.