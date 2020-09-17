Стало відомо, хто очолить списки "ЄС" до Київської облради замість Балуха

Замість Володимира Балуха під першим номером до Київради піде нардепка від "Євросолідарності" Вікторія Сюмар

Замість Володимира Балуха під першим номером до Київради піде нардепка від "Євросолідарності" Вікторія Сюмар

Фото: Євросолідарність

Про це повідомляє RegioNews з покликанням на Київську територіальну організацію "Європейської Солідарності".

Лідер партії Петро Порошенко, повідомив, що спершу організація планувала висунути першим номером списку громадського активіста, політв’язня Володимира Балуха, однак на нього був скоєний жорстокий напад, і наразі він бореться за своє життя в лікарні. Тому Порошенко звернувся до партійців з проханням зберегти можливість висунути Балуха та не закривати конференцію.

За словами лідера "Євросолідарності", він не виключає політичних мотивів нападу на Балуха та розцінює його побиття як брутальне втручання злочинців, тітушок у виборчий процес в області.

На конференції керівництво партії також представило першу п’ятірку списку. Другим номером став керівник Київської територіальної організації партії Георгій Цагареішвілі. Третім – в.о. голови Київської облради Тетяна Семенова, четвертим – депутат облради Олег Іваненко, п’ятим – депутат облради Руслан Кузьменко.

Нагадаємо, Марина Порошенко офіційно заявила, що йде до Київради від "ЄС" на місцевих виборах.