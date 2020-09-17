17:00  17 вересня
Для нардепа Юрченка проситимуть арешт або 6,5 мільйона застави – САП
20:10  17 вересня
Кернеса лікують в реанімації клініки "Шаріте"
17:46  17 вересня
На Донбасі від початку доби зафіксували одне порушення перемир`я
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2020, 18:05 4

Стало відомо, хто очолить списки "ЄС" до Київської облради замість Балуха

17 вересня 2020, 18:05 4
Читайте также на русском языке
Замість Володимира Балуха під першим номером до Київради піде нардепка від "Євросолідарності" Вікторія Сюмар
Замість Володимира Балуха під першим номером до Київради піде нардепка від "Євросолідарності" Вікторія Сюмар
Фото: Євросолідарність
Читайте также
на русском языке

Партія «Європейська солідарність» затвердила списки кандидатів у депутати київської обласної ради.

Про це повідомляє RegioNews з покликанням на Київську територіальну організацію "Європейської Солідарності".

Лідер партії Петро Порошенко, повідомив, що спершу організація планувала висунути першим номером списку громадського активіста, політв’язня Володимира Балуха, однак на нього був скоєний жорстокий напад, і наразі він бореться за своє життя в лікарні. Тому Порошенко звернувся до партійців з проханням зберегти можливість висунути Балуха та не закривати конференцію.

За словами лідера "Євросолідарності", він не виключає політичних мотивів нападу на Балуха та розцінює його побиття як брутальне втручання злочинців, тітушок у виборчий процес в області.

На конференції керівництво партії також представило першу п’ятірку списку. Другим номером став керівник Київської територіальної організації партії Георгій Цагареішвілі. Третім – в.о. голови Київської облради Тетяна Семенова, четвертим – депутат облради Олег Іваненко, п’ятим – депутат облради Руслан Кузьменко.

Нагадаємо, Марина Порошенко офіційно заявила, що йде до Київради від "ЄС" на місцевих виборах.

вибори облрада Петро Порошенко Київська область Європейська солідарність Кандидат Вікторія Сюмар списки Володимир Балух
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Стало відомо, які партії найбільше витратили за літо на рекламу у Facebook
17 вересня 2020, 18:04
На місцевих виборах в Умані братимуть участь "двійники" чинного мера
17 вересня 2020, 17:50
У виборчих перегонах на Миколаївщині лідирують "Слуги народу" і "Пропозиція"
17 вересня 2020, 15:47
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Колишні, нинішні, з зашкварами. Хто представлятиме "За майбутнє" в Центральній Україні
Передвиборчі пристрасті прифронтової Донеччини: чи встоїть бахмутське князівство Реви
Всі публікації »
Віктор Таран
Олег Саакян
Кирило Молчанов
Всі блоги »