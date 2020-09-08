Побиття експолітв'язня Балуха: у поліції розповіли нові подробиці

У чоловіка вкрали телефон та банківську картку

У чоловіка вкрали телефон та банківську картку

Фото з відкритих джерел

Колишнього політв'язня Володимира Балуха обікрали при побитті. Зараз поліцейські намагаються поспілкуватися з ним у лікарні, щоб встановити обставини події.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції.

У поліції заявили, що інформація про побиття Балуха надійшла до них близько 12 години дня. Його побили на території київського "Гідропарку". У Балуха вкрали телефон та банківську картку.

Нині правоохоронці відпрацьовують місце вчинення злочину, встановлюють свідків та очевидців події. Також поліцейські намагаються поспілкуватися з Балухом в лікарні, щоб встановити обставини події. Вони чекають дозвіл лікарів.

Матеріали інциденту зареєстровані в Дніпровському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація цієї події.

Нагадаємо, у вівторок вночі, 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

На цю подію вже відреагували в Офісі президента. Там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи.