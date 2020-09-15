Побиття Балуха: поліція розслідує чотири версії нападу на колишнього політв'язня

Правоохоронці очікують, коли Балух прийде в себе і зможе давати свідчення

Правоохоронці очікують, коли Балух прийде в себе і зможе давати свідчення

Фото: з відкритих джерел

У слідства на даний момент є чотири основні версії побиття колишнього політв'язня Володимира Балуха. Серед них нещасний випадок, хулигантство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Як передає RegioNews, про це повідомив колишній політв'язень Кремля Роман Сущенко.

За його словами, він був на допиті в поліції 14 вересня щодо даної справи.

Слідство цікавили найдрібніші деталі. Судячи за змістом питань та їх кількості, слідчі досить серйозно ставляться до з'ясування обставин надзвичайної події", - переконаний Сущенко.

На його думку, версія нещасного випадку малоймовірна.

Зараз судово-медична експертиза ще не завершена і від її висновків залежить успіх розслідування.

Слідство з'ясувало більшість обставин вечора, знайшла свідків і провело необхідні слідчі дії. Успіх подальшого розслідування повністю залежить від стану здоров'я Володимира Балуха. Правоохоронці чекають, коли він прийде в себе і зможе давати свідчення", - повідомив Сущенко.

Нагадаємо, вночі 8 вересня, у Києві побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

Повідомлялося, що Балуха після операції перевели в реанімацію.

На цю подію відреагували в Офісі президента, там вимагають від Нацполіції швидкого розслідування справи. Пізніше у поліції розповіли нові подробиці побиття експолітв'язня Балуха.