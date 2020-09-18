Экс-политзаключенный Балух до сих пор в состоянии медикаментозного сна

Он находится в больнице в тяжелом состоянии уже 11 дней

Он находится в больнице в тяжелом состоянии уже 11 дней

Фото: Facebook

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, передает RegioNews.

По словам врачей, сейчас его состояние стабильно тяжелое.

От лечащих врачей Балуха: "Пациент стабильно тяжелый, очень тяжелая травма, поэтому нужно время. Владимир до сих пор в состоянии медикаментозного сна", - написала Геращенко.

Она добавила, что так и не удалось узнать, сколько времени он находился без сознания после избиения, пока его нашли и оказали медицинскую помощь. Этот фактор сильно затрудняет лечение.

Также Геращенко отметила, что партия "Европейская солидарность" планировала выдвинуть Балуха первым номером своего избирательного списка в Киевский областной совет, но теперь это нереалистично.

Напомним, ночью 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его состояние тяжелое.

На это событие отреагировали в Офисе президента, там требуют от Нацполиции быстрого расследования дела. Позже в полиции рассказали новые подробности избиения экс-политзаключенного Балуха.

Также сообщалось, что у следствия на данный момент есть четыре основные версии избиения Владимира Балуха. Среди них несчастный случай, хулигантство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.