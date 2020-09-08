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08 вересня 2020, 16:43 6

В Офісі президента вимагають від Нацполіції швидкого розслідування щодо побиття Балуха

08 вересня 2020, 16:43 6
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Балуха побили в ніч на 8 вересня
Балуха побили в ніч на 8 вересня
Фото: Facebook Володимира Балуха
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Офіс президента не виключає наявність політичних мотивів у нападі на Володимира Балуха, колишнього політв'язня. Поліція має швидко і повною мірою розслідувати злочин.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться у повідомленні Офісу президента в Telegram.

Зазначається, що Офіс президента стурбований нападом на Балуха. Підкреслюється, що його побили цієї ночі - фактично в річницю визволення з полону.

"Вимагаємо від Національної поліції швидкого і повного розслідування цього злочину. Поки немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що у нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії повинні бути ретельно перевірені, зокрема, політична", - йдеться в повідомленні.

У президента Володимира Зеленського відзначають, що вуличне насильство в Україні досягло загрозливого масштабу.

"Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює. Очікуємо від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях і превенції правопорушень", - додали в Офісі.

Нагадаємо, у вівторок вночі, 8 вересня, в Україні побили колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його стан важкий.

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