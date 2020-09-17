Для нардепа Юрченка проситимуть арешт або 6,5 мільйона застави – САП

Нардепа вже допитали детективи САП і НАБУ

Нардепа вже допитали детективи САП і НАБУ

Фото: Уніан

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуроратури (САП) і детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) допитали народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби САП, пише RegioNews.

Прокурори проситимуть суд взяти нардепа під варту з альтернативою застави в 6,5 млн грн.

Про дату і час засідання з обрання запобіжного заходу поки не повідомляється.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку, а пізніше САП повідомило про підозру нардепу Юрченку,

Також Юрченка офіційно виключили зі "Слуги народу".