Для нардепа Юрченка проситимуть арешт або 6,5 мільйона застави – САП
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуроратури (САП) і детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) допитали народного депутата Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби САП, пише RegioNews.
Прокурори проситимуть суд взяти нардепа під варту з альтернативою застави в 6,5 млн грн.
Про дату і час засідання з обрання запобіжного заходу поки не повідомляється.
Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.
14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.
17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку, а пізніше САП повідомило про підозру нардепу Юрченку,