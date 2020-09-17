У виборчих перегонах на Миколаївщині лідирують "Слуги народу" і "Пропозиція"

Боротьба за крісло мера Миколаєва розгорнеться між Олександром Сєнкевичем і Тетяною Домбровською

Боротьба за крісло мера Миколаєва розгорнеться між Олександром Сєнкевичем і Тетяною Домбровською

Фото з відкритих джерел

У рейтингу політичних сил на виборах до обласної та Миколаївської міської рад лідерами є партії «Слуга народу» та «Пропозиція»

Про це пише RegioNews з посиланням на результати соціологічного опитування, проведеного 10-15 вересня групою РЕЙТИНГ.

У рейтингу політичних сил на виборах до обласної ради лідером є партія "Слуга народу", за яку готові віддати голоси 24,6% серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. 17,5% готові підтримати партію "Опозиційна платформа – За життя". 7,4% – за партію "Євросолідарність", 7,1% – партію "Миколаївці", по 6,6% - за партію "За майбутнє" і партію "Наш край", 6,2% - партію "Батьківщина", 5,8% - партію Шарія, 5,3% - Радикальну партію, 4,4% - партію "Пропозиція". Рейтинг інших сил – нижче 3%.



Рейтинг партій до міської ради Миколаєва очолюють "Слуга народу" і партія "Пропозиція", за які готові проголосувати 21,9% і 21,5% відповідно тих, хто визначився і мають намір прийти на вибори. Партію "Опозиційна платформа – За життя" підтримують 17,4%, партію "Миколаївці" - 8,5%, партію "За майбутнє" - 8,4%, партію "Євросолідарність" і партію Шарія – по 6,9%, партію "Перемога Пальчевського" – 3,3%. Рейтинги інших політичних сил – нижче 2%.





Серед кандидатів на мера Миколаєва лідером є Олександр Сєнкевич (Пропозиція), якого готові підтримати 30,5% тих, хто визначився та має намір взяти участь у виборах. Рейтинг інших кандидатів значно нижчий: за Тетяну Домбровську (Слуга народу) – 16,4%, Владислава Чайку (Опозиційна платформа – За життя) – 12,6%, Артема Ільюка (самовисування) – 10,8%, Юрія Гранатурова (За майбутнє) – 8,6%, Ігоря Дятлова (Миколаївці) – 8,5%, Тетяну Кравчук (партія Шарія) – 3,9%. Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%.

Нагадаємо, на Вінниччині найбільшу підтримку виборців має "Українська стратегія Гройсмана".