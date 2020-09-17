Нардепу Юрченку повідомили про підозру, - САП

Його підозрюють у хабарництві

Його підозрюють у хабарництві

Фото з відкритих джерел

Народному депутату Олександру Юрченку, якого виключили зі "Слуги народу", повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує RegioNews.

"17 вересня 2020 року прокурором САП за дорученням Генерального прокурора повідомлено про підозру народному депутату України - члену комітету ВР України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в рамках досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що народний депутат у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. за внесення пропозицій до законопроєкту та надалі 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів-членів Комітету за голосування за подані ним пропозиції.

Наголошується, у середині серпня поточного року правоохоронці зафіксували факт передачі та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів.

Також повідомляється, що 26-27 серпня 2020 року була запланована передача другої частини коштів. Проте подальше виконання спеціального завдання було зупинене.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.

Також Юрченка офіційно виключили зі "Слуги народу".