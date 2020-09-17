Нардеп Юрченко обов'язково сидітиме, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський радий, що народному депутату Олександру Юрченку підписали підозру.
Про це він заявив на брифінгу у Львівській області, передає Regionews.
Він зазначив, що до влади люди спочатку приходять чесні, але міцності їм не вистачає.
"Я дуже радий, сьогодні дали підозру правоохоронці, він (нардеп, - ред.) її отримав і обов'язково сяде до в'язниці", - заявив він.
Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.
14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.
17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.