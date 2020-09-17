Нардеп Юрченко обов'язково сидітиме, - Зеленський

Президент попереджав про відповідальність всі партії.

Президент попереджав про відповідальність всі партії.

Фото: Офіс президента

Про це він заявив на брифінгу у Львівській області, передає Regionews.

Він зазначив, що до влади люди спочатку приходять чесні, але міцності їм не вистачає.

"Я дуже радий, сьогодні дали підозру правоохоронці, він (нардеп, - ред.) її отримав і обов'язково сяде до в'язниці", - заявив він.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

17 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру "слузі" Юрченку.

Також Юрченка офіційно виключили зі "Слуги народу".