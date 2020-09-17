Для нардепа Юрченко будут просить арест или 6,5 миллиона залога – САП

Нардепа уже допросили детективы САП и НАБУ

Нардепа уже допросили детективы САП и НАБУ

Фото: Униан

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуроратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) допросили народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП, пишет RegioNews.

Прокуроры будут просить суд взять нардепа под стражу с альтернативой залога в 6,5 млн грн.

О дате и времени заседания по избранию меры пресечения пока не сообщается.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержали на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу, за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

17 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение "слуге" Юрченко, а позже САП сообщило о подозрении нардепу Юрченко,

Также Юрченко официально исключили из "Слуги народа".