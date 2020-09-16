"Слуга народу" отримає на місцевих виборах не більше 10% - Богдан

Він також назвав причини таких низьких рейтингів

Він також назвав причини таких низьких рейтингів

Фото: РБК

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан вважає, що правляча партія "Слуга народу" набере на місцевих виборах по Україні менше 10% голосів.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Тут нові рейтинги вийшли. Так от, рейтинг президента 29% і він впав до рівня меншого, ніж у першому турі виборів 2019 року. А це психологічний маркер напрямку і швидкості руху влади”, - написав ексглава ОП.

Він додав, що останнє опитування проводилось 6-9 вересня, і в ньому не були враховані скандали, "що були після і ті, що будуть ще”.

Соціологія показує, що більше половини українців планують на місцевих виборах голосувати за місцеві партії. Тобто середній рейтинг "Слуги народу" по Україні вже менше 15%", — вважає Богдан.

Він також перерахував фактори, які викликали такі низькі показники "Слуги народу":

найбільші перетоки (більше 50%) від "Слуги народу" до місцевих партій;

дві третини ядра партії - молодь до 30 років, яка на вибори не ходить;

рейтинг партії на національному рівні ще нижчий, а рахувати треба не від рейтингу президента, а від рейтингу "Слуги народу" на загальнодержавному рівні.

На думку Богдана, враховуючи ці фактори і якщо вибори відбудуться вже завтра, в середньому по Україні партія президента набере 15%.

Мій прогноз на день виборів - менше 10% по країні", — спрогнозував Богдан.

Нагадаємо, минулого тижня колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.

Згодом стало відомо, що ДБР викликає на допит Андрія Богдана після його інтерв’ю.