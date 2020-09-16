15:19  16 вересня
Мер Сум Олександр Лисенко втретє балотуватиметься на цю посаду
15:33  16 вересня
Уряд погодив звільнення голови Чернігівської ОДА Прокопенка
15:52  16 вересня
Анатолій Федорчук спробує вчетверте стати міським головою Борисполя
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2020, 14:28 7

"Слуга народу" отримає на місцевих виборах не більше 10% - Богдан

16 вересня 2020, 14:28 7
Читайте также на русском языке
Він також назвав причини таких низьких рейтингів
Він також назвав причини таких низьких рейтингів
Фото: РБК
Читайте также
на русском языке

Колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан вважає, що правляча партія "Слуга народу" набере на місцевих виборах по Україні менше 10% голосів.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Тут нові рейтинги вийшли. Так от, рейтинг президента 29% і він впав до рівня меншого, ніж у першому турі виборів 2019 року. А це психологічний маркер напрямку і швидкості руху влади”, - написав ексглава ОП.

Він додав, що останнє опитування проводилось 6-9 вересня, і в ньому не були враховані скандали, "що були після і ті, що будуть ще”.

Соціологія показує, що більше половини українців планують на місцевих виборах голосувати за місцеві партії. Тобто середній рейтинг "Слуги народу" по Україні вже менше 15%", — вважає Богдан.

Він також перерахував фактори, які викликали такі низькі показники "Слуги народу":

  • найбільші перетоки (більше 50%) від "Слуги народу" до місцевих партій;
  • дві третини ядра партії - молодь до 30 років, яка на вибори не ходить;
  • рейтинг партії на національному рівні ще нижчий, а рахувати треба не від рейтингу президента, а від рейтингу "Слуги народу" на загальнодержавному рівні.

На думку Богдана, враховуючи ці фактори і якщо вибори відбудуться вже завтра, в середньому по Україні партія президента набере 15%.

Мій прогноз на день виборів - менше 10% по країні", — спрогнозував Богдан.

Нагадаємо, минулого тижня колишній глава Офісу президента Андрій Богдан дав інтерв’ю Дмитру Гордону, в якому розповів, що Зеленський постійно знаходиться в депресії, і що до нього неможливо потрапити без узгодження з теперішнім главою ОПУ Андрієм Єрмаком.

Також Богдан заявив, що крім "Тесли” йому спалили ще одне авто, і пов'язав це з чиновниками Офісу президента.

Згодом стало відомо, що ДБР викликає на допит Андрія Богдана після його інтерв’ю.

Андрій Богдан рейтинг Слуга народа голосування скандал Місцеві вибори
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Степанов офіційно підтвердив, що балотується до Одеської облради
16 вересня 2020, 14:11
Марина Порошенко офіційно заявила, що йде до Київради від "ЄС" на місцевих виборах
16 вересня 2020, 13:25
Зеленський завтра відвідає Львівську область з робочим візитом
16 вересня 2020, 12:55
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати: Хто буде представляти партію Зеленського на Сумщині
"Консерви" Богдана. Як звільнення глави Чернігівської ОДА пов’язане з реінкарнацією колишнього соратника Зеленського
Всі публікації »
Олег Саакян
Кирило Молчанов
Андрій Смолій
Всі блоги »