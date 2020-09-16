Степанов офіційно підтвердив, що балотується до Одеської облради
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підтвердив, що буде балотуватися до Одеської обласної ради від партії “Слуга народу”.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Я прийняв рішення посилити команду Президента в Одеській області та погодився очолити список партії "Слуга Народу" в Обласну раду”, - написав міністр.
Він додав, що працює в команді президента Володимира Зеленського на посаді Міністра охорони здоров'я, а також назвав себе не політиком, а державним менеджером.
Історично так склалося — мені не байдужий Одеський регіон. Разом з усією країною, Одещина заслуговує на реальні зміни, які розпочав президент”, - зазначив Степанов.
Він також висловив думку, що реалізувати ці зміни можливо лише за наявності команди Зеленського у місцевій владі.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, голова МОЗ буде балотуватися в Одеську облраду від "Слуги народу”.
12 вересня в Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори.