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16 вересня 2020, 14:11 6

Степанов офіційно підтвердив, що балотується до Одеської облради

16 вересня 2020, 14:11 6
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Він каже, що погодився підсилити команду президента в регіоні
Він каже, що погодився підсилити команду президента в регіоні
Фото: Facebook
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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підтвердив, що буде балотуватися до Одеської обласної ради від партії “Слуга народу”.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Я прийняв рішення посилити команду Президента в Одеській області та погодився очолити список партії "Слуга Народу" в Обласну раду”, - написав міністр.

Він додав, що працює в команді президента Володимира Зеленського на посаді Міністра охорони здоров'я, а також назвав себе не політиком, а державним менеджером.

Історично так склалося — мені не байдужий Одеський регіон. Разом з усією країною, Одещина заслуговує на реальні зміни, які розпочав президент”, - зазначив Степанов.

Він також висловив думку, що реалізувати ці зміни можливо лише за наявності команди Зеленського у місцевій владі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, голова МОЗ буде балотуватися в Одеську облраду від "Слуги народу”.

12 вересня в Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори.

Одеса Слуга народа МОЗ облрада Максим Степанов Місцеві вибори
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