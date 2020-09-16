"Слуга народа" получит на местных выборах не более 10% - Богдан

Он также назвал причины таких низких рейтингов

Он также назвал причины таких низких рейтингов

Фото: РБК

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает, что правящая партия "Слуга народа" наберет на местных выборах по Украине менее 10% голосов.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Здесь новые рейтинги вышли. Так вот, рейтинг президента 29% и он упал до уровня меньшего, чем в первом туре выборов 2019 года. А это психологический маркер направления и скорости движения власти", - написал экс-глава ОП.

Он добавил, что последний опрос проводился 6-9 сентября, и в нем не были учтены скандалы, "которые были после и те, что будут еще".

Социология показывает, что более половины украинцев планируют на местных выборах голосовать за местные партии. То есть средний рейтинг "Слуги народа" по Украине уже меньше 15%", - считает Богдан.

Он также перечислил факторы, которые вызвали такие низкие показатели "Слуги народа":

самые большие перетоки (более 50%) от "Слуги народа" в местные партии;

две трети ядра партии - молодежь до 30 лет, которая на выборы не ходит;

рейтинг партии на национальном уровне еще ниже, а считать надо не от рейтинга президента, а от рейтинга "Слуги народа" на общегосударственном уровне.

По мнению Богдана, учитывая эти факторы и если выборы состоятся уже завтра, в среднем по Украине партия президента наберет 15%.

Мой прогноз на день выборов - менее 10% по стране", - спрогнозировал Богдан.

Напомним, на прошлой неделе бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью.