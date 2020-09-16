18:43  16 сентября
Андрей Садовой возглавил избирательный список "Самопомочи" во Львовский горсовет
15:33  16 сентября
Правительство согласовало увольнение главы Черниговской ОГА Прокопенко
18:09  16 сентября
С начала суток на Донбассе зафиксированы два обстрела и "небоевая" потеря
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2020, 14:28 8

"Слуга народа" получит на местных выборах не более 10% - Богдан

16 сентября 2020, 14:28 8
Читайте також українською мовою
Он также назвал причины таких низких рейтингов
Он также назвал причины таких низких рейтингов
Фото: РБК
Читайте також
українською мовою

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает, что правящая партия "Слуга народа" наберет на местных выборах по Украине менее 10% голосов.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Здесь новые рейтинги вышли. Так вот, рейтинг президента 29% и он упал до уровня меньшего, чем в первом туре выборов 2019 года. А это психологический маркер направления и скорости движения власти", - написал экс-глава ОП.

Он добавил, что последний опрос проводился 6-9 сентября, и в нем не были учтены скандалы, "которые были после и те, что будут еще".

Социология показывает, что более половины украинцев планируют на местных выборах голосовать за местные партии. То есть средний рейтинг "Слуги народа" по Украине уже меньше 15%", - считает Богдан.

Он также перечислил факторы, которые вызвали такие низкие показатели "Слуги народа":

  • самые большие перетоки (более 50%) от "Слуги народа" в местные партии;
  • две трети ядра партии - молодежь до 30 лет, которая на выборы не ходит;
  • рейтинг партии на национальном уровне еще ниже, а считать надо не от рейтинга президента, а от рейтинга "Слуги народа" на общегосударственном уровне.

По мнению Богдана, учитывая эти факторы и если выборы состоятся уже завтра, в среднем по Украине партия президента наберет 15%.

Мой прогноз на день выборов - менее 10% по стране", - спрогнозировал Богдан.

Напомним, на прошлой неделе бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.

Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью.

Андрей Богдан рейтинг Слуга народа голосование скандал Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Степанов официально подтвердил, что баллотируется в Одесский облсовет
16 сентября 2020, 14:11
Марина Порошенко официально заявила, что идет в Киевсовет от "ЕС" на местных выборах
16 сентября 2020, 13:25
Зеленский завтра посетит Львовскую область с рабочим визитом
16 сентября 2020, 12:55
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Зеленые" кандидаты: Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
Все публикации »
Олег Саакян
Кирилл Молчанов
Андрей Смолий
Все блоги »