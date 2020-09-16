"Слуга народа" получит на местных выборах не более 10% - Богдан
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает, что правящая партия "Слуга народа" наберет на местных выборах по Украине менее 10% голосов.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Здесь новые рейтинги вышли. Так вот, рейтинг президента 29% и он упал до уровня меньшего, чем в первом туре выборов 2019 года. А это психологический маркер направления и скорости движения власти", - написал экс-глава ОП.
Он добавил, что последний опрос проводился 6-9 сентября, и в нем не были учтены скандалы, "которые были после и те, что будут еще".
Социология показывает, что более половины украинцев планируют на местных выборах голосовать за местные партии. То есть средний рейтинг "Слуги народа" по Украине уже меньше 15%", - считает Богдан.
Он также перечислил факторы, которые вызвали такие низкие показатели "Слуги народа":
- самые большие перетоки (более 50%) от "Слуги народа" в местные партии;
- две трети ядра партии - молодежь до 30 лет, которая на выборы не ходит;
- рейтинг партии на национальном уровне еще ниже, а считать надо не от рейтинга президента, а от рейтинга "Слуги народа" на общегосударственном уровне.
По мнению Богдана, учитывая эти факторы и если выборы состоятся уже завтра, в среднем по Украине партия президента наберет 15%.
Мой прогноз на день выборов - менее 10% по стране", - спрогнозировал Богдан.
Напомним, на прошлой неделе бывший глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что Зеленский постоянно находится в депрессии, и что к нему невозможно попасть без согласования с главой ОПУ Андреем Ермаком.
Также Богдан заявил, что кроме "Теслы" ему сожгли еще один автомобиль, и связал это с чиновниками Офиса президента.
Впоследствии стало известно, что ГБР вызывает на допрос Андрея Богдана после его интервью.