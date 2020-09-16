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16 вересня 2020, 12:55 3

Зеленський завтра відвідає Львівську область з робочим візитом

16 вересня 2020, 12:55 3
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Фото: Офіс президента
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Завтра, 17 вересня, президент України Володимир Зеленський приїде на Львівщину.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на пресслужбу Львівської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

За даними Львівської ОДА, зараз вони готують акредитацію для журналістів.

Очікується, що глава держави відвідає відкриття військових навчань "Rapid Trident 2020".

Вони пройдуть на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у місті Яворів.

Нагадаємо, 12 вересня в Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори.

Володимир Зеленський візит Львівщина президент Слуга народа
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