Зеленський завтра відвідає Львівську область з робочим візитом

Повна програма поїздки президента буде оприлюднена пізніше

Повна програма поїздки президента буде оприлюднена пізніше

Фото: Офіс президента

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на пресслужбу Львівської обласної державної адміністрації, передає RegioNews.

За даними Львівської ОДА, зараз вони готують акредитацію для журналістів.

Очікується, що глава держави відвідає відкриття військових навчань "Rapid Trident 2020".

Вони пройдуть на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у місті Яворів.

Нагадаємо, 12 вересня в Одесі Зеленський представив команду "Слуги народу" на місцеві вибори.