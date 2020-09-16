Марина Порошенко офіційно заявила, що йде до Київради від "ЄС" на місцевих виборах
Дружина п'ятого президента України Петра Порошенка - Марина Порошенко - очолила список партії "Європейська солідарність" на місцевих виборах до Київради.
Про це вона заявила на з'їзді "ЄС", повідомляє RegioNews.
Виступаючи на з'їзді, Марина Порошенко пояснила, що йде в політику, оскільки їй не байдуже, що буде з Україною і як буде розвиватися Київ. Окремо вона зупинилася на розвитку столичної інфраструктури.
"Саме тому наша команда в 2018 році оновили державні будівельні норми, використовуючи європейські стандарти і кращі приклади європейських столиць. І моє рішення балотуватися до Київської міської ради не в останню чергу зумовлено тим, щоб ці норми не залишалися на папері, а впроваджувалися в життя", - зазначила вона.
Зазначимо, що Петро Порошенко у Telegram прокоментував таке рішення партії.
"Я дуже вдячний Марині за підтримку у важкі роки мого президентства. Тепер саме час, аби я підставив плече Марині в її служінні київській громаді", - написав він.
Порошенко вважає, що Марина "йде разом з професійною патріотичною командою, яка має сформувати найбільшу фракцію".
Нагадаємо, напередодні був опублікований результат опитування, згідно з яким, "Слуги народу" на виборах в Київраду обійшли "Євросолідарність" і тепер займають друге місце серед уподобань виборців.