Марина Порошенко офіційно заявила, що йде до Київради від "ЄС" на місцевих виборах

Політична сила обіцяє зробити Київ справжньою європейською столицею

Політична сила обіцяє зробити Київ справжньою європейською столицею

Про це вона заявила на з'їзді "ЄС", повідомляє RegioNews.

Виступаючи на з'їзді, Марина Порошенко пояснила, що йде в політику, оскільки їй не байдуже, що буде з Україною і як буде розвиватися Київ. Окремо вона зупинилася на розвитку столичної інфраструктури.

"Саме тому наша команда в 2018 році оновили державні будівельні норми, використовуючи європейські стандарти і кращі приклади європейських столиць. І моє рішення балотуватися до Київської міської ради не в останню чергу зумовлено тим, щоб ці норми не залишалися на папері, а впроваджувалися в життя", - зазначила вона.

Зазначимо, що Петро Порошенко у Telegram прокоментував таке рішення партії.

"Я дуже вдячний Марині за підтримку у важкі роки мого президентства. Тепер саме час, аби я підставив плече Марині в її служінні київській громаді", - написав він.

Порошенко вважає, що Марина "йде разом з професійною патріотичною командою, яка має сформувати найбільшу фракцію".

Нагадаємо, напередодні був опублікований результат опитування, згідно з яким, "Слуги народу" на виборах в Київраду обійшли "Євросолідарність" і тепер займають друге місце серед уподобань виборців.