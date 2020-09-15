17:07  15 сентября
Если Фокин не придет в Раду, за его заявления будет отвечать Кравчук – Качура
19:11  15 сентября
На выборах в Киевсовет лидирует партия "Удар" - РЕЙТИНГ
17:54  15 сентября
На Донбассе за сутки подорвались трое украинских военных
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2020, 18:23 5

Подозреваемый во взятке помощник нардепа Юрченко не признает себя виновным

15 сентября 2020, 18:23 5
Читайте також українською мовою
Иван Фищенко говорит, что денег для внесения залога у него нет
Иван Фищенко говорит, что денег для внесения залога у него нет
Читайте також
українською мовою

Иван Фищенко, помощник народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают во взятке, пообщался с журналистами.

Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал Политика страны, пишет RegioNews.

В том, что мне инкриминируют, не считаю себя виновным 100%”, - заявил Фищенко.

Также помощник нардепа сообщил, что у него нет 5 миллионов, чтобы внести залог и выйти из-под ареста.

Рассказывать о других подробностях дела Фищенко отказался, мотивируя отказ следственными действиями.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

15 сентября с трибуны Верховной Рады генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров народного депутата Александра Юрченко и его посредника о получении взятки за законопроект об отходах.

Также помощнику "слуги" Юрченко сообщили о подозрении, в ВАКС подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

суд взятка подозрение помощь Слуга народа нардеп Александр Юрченко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Винницкой области "Слуги народа" представили кандидатов на местные выборы
15 сентября 2020, 17:39
В Зеленского отреагировали на скандал со "слугой" Юрченко
15 сентября 2020, 16:31
Помощнику "слуги" Юрченко сообщили о подозрении
15 сентября 2020, 15:49
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Буковине
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »