Подозреваемый во взятке помощник нардепа Юрченко не признает себя виновным
Иван Фищенко, помощник народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают во взятке, пообщался с журналистами.
Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал Политика страны, пишет RegioNews.
В том, что мне инкриминируют, не считаю себя виновным 100%”, - заявил Фищенко.
Также помощник нардепа сообщил, что у него нет 5 миллионов, чтобы внести залог и выйти из-под ареста.
Рассказывать о других подробностях дела Фищенко отказался, мотивируя отказ следственными действиями.
Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.
15 сентября с трибуны Верховной Рады генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно.
Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров народного депутата Александра Юрченко и его посредника о получении взятки за законопроект об отходах.
Также помощнику "слуги" Юрченко сообщили о подозрении, в ВАКС подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.