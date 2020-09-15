Подозреваемый во взятке помощник нардепа Юрченко не признает себя виновным

Иван Фищенко говорит, что денег для внесения залога у него нет

Иван Фищенко говорит, что денег для внесения залога у него нет

Иван Фищенко, помощник народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают во взятке, пообщался с журналистами.

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