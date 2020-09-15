У Зеленського відреагували на скандал із "слугою” Юрченком

Раніше НАБУ оприлюднило докази корупції депутата

Раніше НАБУ оприлюднило докази корупції депутата

Фото: Facebook

В Офісі президента Володимира Зеленського заявили, що підтримують рішення нардепа Олександра Юрченка про вихід із фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Як частина команди президента України Володимира Зеленського, вважаємо таке рішення доречним і сподіваємося, що пан Юрченко повною мірою співпрацюватиме з представниками Національного антикорупційного бюро та Офісу Генерального прокурора, щоб встановити всі об’єктивні обставини”, - йдеться в повідомленні.

В ОП додали, що "ким би не був підозрюваний у корупційних діяннях”, антикорупційні органи повинні провести повне розслідування всіх обставин кожної справи.

Інструменти для цього створені, діяльність антикорупційної інфраструктури забезпечена на сто відсотків. Жодних винятків з цього правила для жодної особи у державі не було й не буде", - йдеться в заяві Офісу президента.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

15 вересня з трибуни Верховної Ради генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченку недостатньо.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов народного депутата Олександра Юрченка та його посередника про отримання хабаря за законопроект про відходи.

Також помічнику "слуги" Юрченка повідомили про підозру, до ВАКС подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.