На Прикарпатті найбільше виборців підтримують "Свободу" і "За майбутнє" - РЕЙТИНГ

Прохідний бар`єр долають також "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Слуга народу"

Прохідний бар`єр долають також "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Слуга народу"

Фото з відкритих джерел

За висновками соціологів, до Івано-Франківської облради, за результатами виборів, увійдуть 5 партій.

Про це пише RegioNews з посиланням на соціологічну групу "Рейтинг", яка протягом 10-14 вересня провела опитування серед мешканців Івано-Франківської області щодо симпатій на місцевих виборах 2020.

Лідерами у рейтингу партій до обласної ради є партії "Свобода" та "За майбутнє", яких готові підтримати 22,0% і 19,2% відповідно (серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором).

Також серед виборців 14,7% мають намір проголосувати за партію "Батьківщина", 12,3% – за партію "Слуга народу", 11,6% – за партію "Європейська солідарність".

Близькою до прохідного бар'єра є Радикальна партія з рейтингом 4,4%.

Рейтинг інших політичних сил – нижче 4%. Не визначились із вибором близько чверті опитаних.

Нагадаємо, чинного мера Івано-Франківська на виборах готові підтримати майже 90% містян