17:07  15 вересня
Якщо Фокін не прийде до Ради, за його заяви відповідатиме Кравчук – Качура
17:19  15 вересня
Місцеві вибори 2020: Кого кияни хочуть бачити на посаді мера столиці
17:54  15 вересня
На Донбасі за добу підірвалися троє українських військових
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2020, 15:23 4

На Прикарпатті найбільше виборців підтримують "Свободу" і "За майбутнє" - РЕЙТИНГ

15 вересня 2020, 15:23 4
Читайте также на русском языке
Прохідний бар`єр долають також "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Слуга народу"
Прохідний бар`єр долають також "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Слуга народу"
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За висновками соціологів, до Івано-Франківської облради, за результатами виборів, увійдуть 5 партій.

Про це пише RegioNews з посиланням на соціологічну групу "Рейтинг", яка протягом 10-14 вересня провела опитування серед мешканців Івано-Франківської області щодо симпатій на місцевих виборах 2020.

Лідерами у рейтингу партій до обласної ради є партії "Свобода" та "За майбутнє", яких готові підтримати 22,0% і 19,2% відповідно (серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором).

Також серед виборців 14,7% мають намір проголосувати за партію "Батьківщина", 12,3% – за партію "Слуга народу", 11,6% – за партію "Європейська солідарність".

Близькою до прохідного бар'єра є Радикальна партія з рейтингом 4,4%.

Рейтинг інших політичних сил – нижче 4%. Не визначились із вибором близько чверті опитаних.

Нагадаємо, чинного мера Івано-Франківська на виборах готові підтримати майже 90% містян

вибори партїї рейтинг Івано-Франківськ Слуга народа Прикарпаття облрада Батьківщина соціологія Європейська солідарність ВО Свобода За майбутнє
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Луцьку лідером симпатій виборців є партія "За майбутнє" - РЕЙТИНГ
15 вересня 2020, 15:05
В Україні скасували довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах
15 вересня 2020, 14:59
НАБУ просить генпрокурора підписати підозру "слузі" Юрченку
15 вересня 2020, 14:52
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Консерви" Богдана. Як звільнення глави Чернігівської ОДА пов’язане з реінкарнацією колишнього соратника Зеленського
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »