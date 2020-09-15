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15 вересня 2020, 15:17 6

МЗС закликало Білорусь не пропускати хасидів в Україну

15 вересня 2020, 15:17 6
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На кордоні знаходяться близько тисячі паломників
На кордоні знаходяться близько тисячі паломників
Фото: Facebook
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Міністерство закордонних справ України звернулось до білоруської сторони з клопотанням не оформлювати на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає RegioNews.

У відомстві наголошують, що особи, які не підпадають під категорію винятків, не можуть бути пропущені на територію України.

З метою запобігання незаконного проникнення в Україну груп іноземців, МЗС України звернулося до Білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які підпадають під категорію винятків", - йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС, протягом останньої доби на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксується прибуття груп іноземних громадян, які попри обмеження в’їзду, намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана.

Також в МЗС закликали паломників поважати чинні правила у сфері прикордонного контролю та не допускати конфліктних ситуацій на пунктах пропуску.

Нагадаємо, на кордоні України та Білорусі зібралися сотні хасидів - вони намагаються незаконно потрапити до України на святкування іудейського свята Рош га-Шана.

Також повідомлялось, що у ДПСУ прогнозують прибуття ще декількох тисяч хасидів до українських кордонів.

Україна заява Білорусь кордон МЗС хасиди
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