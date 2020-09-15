В Зеленского отреагировали на скандал со "слугой" Юрченко

Ранее НАБУ обнародовало доказательства коррупции депутата

Ранее НАБУ обнародовало доказательства коррупции депутата

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В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что поддерживают решение нардепа Александра Юрченко о выходе из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского, считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро и Офиса Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - говорится в сообщении.

В ОП добавили, что "кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях", антикоррупционные органы должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела.

Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов. Никаких исключений из этого правила для любого лица в государстве не было и не будет", - говорится в заявлении Офиса президента.

Напомним, 13 сентября нардеп Гео Лерос сообщил, что НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые $13 тысяч из $200 тысяч, которые предусматривались нардепу за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

14 сентября стало известно, что нардеп Юрченко добровольно покидает фракцию "Слуга народа", он написал соответствующее заявление.

15 сентября с трибуны Верховной Рады генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для вручения подозрения "слуге народа" Юрченко недостаточно.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров народного депутата Александра Юрченко и его посредника о получении взятки за законопроект об отходах.

Также помощнику "слуги" Юрченко сообщили о подозрении, в ВАКС подано ходатайство об избрании ему меры пресечения.