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15 вересня 2020, 14:31 5

У Польщі виявили сховки з готівкою ексглави "Укравтодору” Новака

15 вересня 2020, 14:31 5
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Польська спецслужба продовжує збір доказів у цій справі
Фото: скріншот відео
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Центральне антикорупційне бюро (CBA) Польщі виявило два сховки, в яких колишній керівник “Укравтодору” Славомір Новак зберігав більше 1 мільйона доларів готівкою. 

Про йдеться в офіційній заяві польського відомства, передає RegioNews.

CBA вилучило гроші, які походять з корупційних злочинів, які вчинив Славомір Н. Гроші були сховані у двох спеціально підготовлених сховках. Оперативники вилучили готівку у розмірі понад 4 млн злотих, зокрема 536 тис. євро, 470 тис. дол. і 30 тис. злотих”, - повідомила польська спецслужба.

Також антикорупційне бюро Польщі наклало арешт на інші активи, які були придбані за гроші, які походять з корупційних злочинів.

Це зокрема, дві квартири, вартість яких оцінюється у близько 2 млн злотих (близько 550 тис. дол.), а також автомобіль Land Rover.

Крім того, були вилучені інші цінності, які можуть бути доказами у справі.

Нагадаємо, 20 липня у Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою в корупції.

Пізніше НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.

Учора, 21 липня, у прокуратурі Варшави висунули офіційні звинувачення колишньому керівнику "Укравтодору" Славоміру Новаку.

30 липня НАБУ повідомило підозру шостому фігуранту справи про корупцію Новака, це власник українських фірм, що працюють у сфері дорожнього будівництва.

гроші корупція Польща Укравтодор Славомір Новак
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