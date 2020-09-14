З фракції "Слуга народу" хочуть виключити нардепа Юрченка, якого підозрюють у хабарництві, - ЗМІ

Йдеться про 200 тисяч доларів неправомірної вигоди

Йдеться про 200 тисяч доларів неправомірної вигоди

Фото: УП

На засіданні фракції "Слуга народу", яке відбудеться сьогодні в столичному КВЦ "Парковий", депутати збираються порушити питання про виключення нардепа Олександр Юрченко, якого запідозрили у хабарях на сотні тисяч доларів.

Про це повідомили джерела "Страни", передає RegioNews.

"Подається все красиво під виглядом нібито обговорення етичних питань. Тільки це дуже дивно. Тому що тоді потрібно виключати всіх. Один на з'їздах інших партій виступає, а другий - повій в Раді замовляє", - вважає джерело.

Воно додало, що потрібно спочатку довести провину Юрченка в суді.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що НАБУ затримало на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами.