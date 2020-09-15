В Польше обнаружили тайники с наличными экс-главы "Укравтодора" Новака

Польская спецслужба продолжает сбор доказательств по этому делу

Польская спецслужба продолжает сбор доказательств по этому делу

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Центральное антикоррупционное бюро (CBA) Польши обнаружило два тайника, в которых бывший руководитель "Укравтодора" Славомир Новак хранил более 1 миллиона долларов наличными.

Об этом говорится в официальном заявлении польского ведомства, передает RegioNews.

CBA изъяло деньги, которые происходят из коррупционных преступлений, которые совершил Славомир Н. Деньги были спрятаны в двух специально подготовленных тайниках. Оперативники изъяли наличные в размере более 4 млн злотых, в частности 536 тыс. евро, 470 тыс. долл. и 30 тыс. злотых", - сообщила польская спецслужба.

Также антикоррупционное бюро Польши наложило арест на другие активы, которые были приобретены за деньги, которые происходят из коррупционных преступлений.

Это, в частности, две квартиры, стоимость которых оценивается в около 2 млн злотых (около 550 тыс. долл.), а также автомобиль Land Rover.

Кроме того, были изъяты другие ценности, которые могут быть доказательствами по делу.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

Вчера, 21 июля, в прокуратуре Варшавы предъявили официальные обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

30 июля НАБУ сообщило подозрение шестому фигуранту дела о коррупции Новака, это владелец украинских фирм, работающих в сфере дорожного строительства.