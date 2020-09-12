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12 вересня 2020, 11:03 5

Ініціатором інспекції позицій ЗСУ був радник Путіна - Кравчук

12 вересня 2020, 11:03 5
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Він вимагав цього в ультимативній формі
Він вимагав цього в ультимативній формі
Фото: Facebook
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Інспектування позицій ЗСУ поблизу Шумів в зоні ООС спільно з терористами "ДНР" було ініційоване помічником президента РФ Дмитром Козаком.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив перший президент України і голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає RegioNews.

За його словами, 9 вересня відбулося позачергове засідання ТКГ у формі відеоконференції як реакція на погрози ватажка терористичної "ДНР" Пушиліна знищити позиції ЗСУ під Шумами.

Вперше на цій відеоконференції був присутній радник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Козак.

Я був здивований, чому раптом прийшов на засідання пан Козак. Він дуже так енергійно, навіть з нотками ультиматуму сказав, що Україна повинна врешті-решт вирішити, чи вона буде виконувати Мінські угоди, чи не буде... І причиною такого спічу було те, що, мовляв, біля села Шуми є траншея, на якій українські війська проводять інженерні роботи", – сказав Кравчук.

Він додав, що під час переговорів в української сторони на руках був документ від ОБСЄ з підтвердженням безпідставності звинувачень Росії.

Нагадаємо, 9 вересня відбулася зустріч ТКГ у відеоформаті. Сторони узгодили "інспектування" українських позицій поблизу населеного пункту Шуми в Донецькій області. Питання логістики і гарантії безпеки повинна забезпечити Україна.

Згодом ЗМІ повідомили, що "інспекція" під Шумами не відбудеться, а пізніше в Офісі президента пояснили зрив "інспекції" позицій ЗСУ під Шумами.

Незабаром після цього бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів. Згодом Леонід Крачук заявив, що перенесення інспектування біля Шумів не є зривом Мінських домовленностей.

заява ТКГ ЗСУ Леонід Кравчук Дмитро Козак інспекція
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