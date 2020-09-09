Війна на Донбасі: ТКГ проведе інспекції позицій біля Шумів
На позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі учасники консультацій домовилися про спільне інспекції в районі населеного пункту Шуми.
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.
Українська сторона повинна забезпечити питання логістики і гарантії безпеки всім учасникам інспекції.
"Сьогодні дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися і надалі всіма сторонами. З цією метою українська сторона буде задіяти будь-які механізми як в рамках ТКГ, так і в нормандському форматі, які дозволять зберегти життя українських військових і мирного населення", - заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.
При цьому він зазначив, що Україна залишається відданою мирному процесу і виконання досягнутих домовленостей.
Крім того, ОБСЄ ще раз підтвердила неспроможність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня по 2 вересня.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі пройдуть антитерористичні навчання.