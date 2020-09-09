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09 вересня 2020, 16:53

Війна на Донбасі: ТКГ проведе інспекції позицій біля Шумів

09 вересня 2020, 16:53
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Інспектування буде проходити за участю представника координатора від ОБСЄ
Інспектування буде проходити за участю представника координатора від ОБСЄ
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На позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі учасники консультацій домовилися про спільне інспекції в районі населеного пункту Шуми.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Українська сторона повинна забезпечити питання логістики і гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

"Сьогодні дає нам надію, що режим припинення вогню буде виконуватися і надалі всіма сторонами. З цією метою українська сторона буде задіяти будь-які механізми як в рамках ТКГ, так і в нормандському форматі, які дозволять зберегти життя українських військових і мирного населення", - заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

При цьому він зазначив, що Україна залишається відданою мирному процесу і виконання досягнутих домовленостей.

Крім того, ОБСЄ ще раз підтвердила неспроможність будь-яких звинувачень на адресу Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми в період з 5 липня по 2 вересня.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі пройдуть антитерористичні навчання.

Донбас війна Офіс президента ТКГ військові
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