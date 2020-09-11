Єрмак знову зустрінеться з Козаком: у Берліні розпочалися переговори "нормандських радників"

З російського боку в переговорах бере участь заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак

З російського боку в переговорах бере участь заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак

Фото: Офіс президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у складі української делегації, яку очолює віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, прибув до Берліна, де розпочинаються переговори делегацій країн – учасниць Нормандського формату на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента та агентство "Укрінформ".

Основними темами для обговорення політичними радниками лідерів країн нормандського формату є підготовка до якнайскорішого скликання саміту Четвірки і режим "тиші" на Донбасі.

Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції", – сказав керівник Офісу Президента.

Він зауважив також, що настав час провести наступний саміт лідерів країн Нормандського формату.

Українська сторона вважає, що його треба провести якнайскоріше, і канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Емманюель Макрон підтримують цю ідею. Але всі розуміють, що зустріч керівників має відбутися після того, як більшість того, про що було домовлено в Парижі в грудні 2019 року, буде виконано", - наголосив керівник Офісу президента.

Крім того, українська делегація буде порушувати і питання про поновлення процесу обміну заручників, що залишається одним з пріоритетних завдань керівництва.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації в п’ятницю прибув до Берліна, де мають... Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 11 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 30 липня 30 липня заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак вирішив вийти з переговорного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком, назвавши переговори на рівні радників безглуздими.