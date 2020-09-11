Перенесення інспектування біля Шумів не є зривом Мінських домовленностей - Кравчук

Україна попросила ОБСЄ провести обговорення зриву інспекції

Україна попросила ОБСЄ провести обговорення зриву інспекції

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Голова української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук не вважає перенесення інспектування українських позицій біля Шумів зривом Мінських домовленостей.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Я не думаю, що зрив домовленостей... відносно населеного пункту Шуми - це відразу зрив Мінських домовленостей", - сказав Кравчук.

За його словами, українська сторона попросила ОБСЄ найближчим часом провести засідання спеціальної групи з безпеки для обговорення питання зриву інспекції. Відповідний лист вже послали координатору ОБСЄ Хайді Грау.

Голова ТКГ зазначив, що інспектування позицій біля Шумів перенесли через поведінку проросійських бойовиків, які 10 вересня вимагали проведення інспекцій в інших населених пунктах, а також хотіли здійснювати відеофіксацію.

Нагадаємо, 9 вересня відбулася зустріч ТКГ у відеоформаті. Сторони узгодили "інспектування" українських позицій поблизу населеного пункту Шуми в Донецькій області. Питання логістики і гарантії безпеки повинна забезпечити Україна.

Згодом ЗМІ повідомили, що "інспекція" під Шумами не відбудеться, а пізніше в Офісі президента пояснили зрив "інспекції" позицій ЗСУ під Шумами.

Незабаром після цього бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів.