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Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів
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10 вересня 2020, 17:42

Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів

10 вересня 2020, 17:42
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Саме тут мала відбуватися "інспекція" позицій ЗСУ
Саме тут мала відбуватися "інспекція" позицій ЗСУ
Фото: Facebook
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Сьогодні, о 14.15, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми.

Про це пише Regionews з посиланням на штаб ООС.

Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.

Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону", - йдеться у повідомленні.

Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Сьогодні, о 14.15, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 10 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 9 вересня відбулася зустріч ТКГ у відеоформаті. Сторони узгодили "інспектування" українських позицій поблизу населеного пункту Шуми Донецької області. Питання логістики і гарантії безпеки повинна забезпечити Україна.

Згодом ЗМІ повідомили, що "інспекція" під Шумами сьогодні не відбудеться, а пізніше в Офісі президента пояснили зрив "інспекції" позицій ЗСУ під Шумами.

Донбас ООС обстріл бойовики Шуми
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