Инициатором инспекции позиций ВСУ был советник Путина - Кравчук

Он требовал этого в ультимативной форме

Он требовал этого в ультимативной форме

Фото: Facebook

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает RegioNews.

По его словам, 9 сентября состоялось внеочередное заседание ТКГ в форме видеоконференции как реакция на угрозы главаря террористической "ДНР" Пушилина уничтожить позиции ВСУ под Шумами.

Впервые на этой видеоконференции присутствовал советник президента России Владимира Путина Дмитрий Козак.

Я был удивлен, почему вдруг пришел на заседание господин Козак. Он очень так энергично, даже с нотками ультиматума сказал, что Украина должна в конце концов решить, будет ли она выполнять Минские соглашения, или не будет ... И причиной такого спича было то, что, мол, у деревни Шумы есть траншея, на которой украинские войска проводят инженерные работы", - сказал Кравчук.

Он добавил, что во время переговоров в украинской стороны на руках был документ от ОБСЕ с подтверждением безосновательности обвинений России.

Напомним, 9 сентября состоялась встреча ТКГ в видеоформате. Стороны согласовали "инспектирование" украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области. Вопросы логистики и гарантии безопасности должна обеспечить Украина.

Впоследствии СМИ сообщили, что "инспекция" под Шумами не состоится, а позже в Офисе президента объяснили срыв "инспекции" позиций ВСУ под Шумами.

Вскоре после этого боевики обстреляли украинские позиции вблизи Шумов. Позже Леонид Кравчук заявил, что перенос инспектирования возле Шумов не является срывом Минских соглашений.