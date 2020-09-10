"Інспекція" під Шумами сьогодні не відбудеться

"Ревізію" перенесли через позицію представників самопроголошеної "ДНР"

"Ревізію" перенесли через позицію представників самопроголошеної "ДНР"

Фото: Facebook

«Інспекція» українських позицій під Шумами Донецької області, запланована на 14:00 четверга, 10 вересня, не відбудеться.

Про це РБК-Україна" повідомили джерела в Офісі президента, пише RegioNews.

Справа не в датах, а в тому, що це спекулятивна тема для "ЛДНР" (про нібито обладнанні ВСУ нових позицій в цьому районі – ред.), які постійно брешуть, що ми порушуємо. ОБСЄ говорить, що це не так", - розповів журналістам співрозмовник.

Він додав, що цією ініціативою Росія перевіряє Україну "на вошивість", надалі тиск буде тільки рости. При цьому самі окупанти порушують умови перемир'я і використовують припинення вогню для облаштування нових укріплень.

Тому з'явилася пропозиція для початку перевірити позиції бойовиків разом з ОБСЄ", - уточнив він. Але окупанти пропозицію відхилили.

За інформацією телеграм-каналу PavlovskyNews, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що у представників "ДНР" з'явилися додаткові вимоги у проведенні спільної інспекції.

Вчора була домовленість провести інспекцію в Шумах, а сьогодні в число населених пунктів додалися ще декілька", - прокоментував Кравчук.

Кравчук також заявив, що бойовики хочуть зробити з цього якесь "шоу" і додав, що українська сторона вже надіслала лист спецпредставникові ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау з проханням провести додаткові консультації.

За ніч передумали: Леонід Кравчук заявив, що інспекції під Шумами перенесли через позицію представників... Опубліковано Pavlovsky News Четвер, 10 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 9 вересня відбулася зустріч ТКГ у відеоформаті. Сторони узгодили "інспектування" українських позиції поблизу населеного пункту Шуми Донецької області. Питання логістики і гарантії безпеки повинна забезпечити Україна.

До складу інспекційної групи увійдуть українські військові, бойовики і спостерігачі ОБСЄ. Терористи "ДНР" планують направити в неї генерал-майора Збройних сил РФ Руслана Якубова (Вахітова).