Мінські домовленості виконати неможливо – Леонід Кравчук

Голова української делегації у ТКГ сподівається на нормандську зустріч

Голова української делегації у ТКГ сподівається на нормандську зустріч

Фото: liga.net

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що Мінські домовленості виконати неможливо, та покладається на переговори у "нормандському форматі".

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо НВ", повідомляє RegioNews.

За словами Леоніда Кравчука, виконання Мінських домовленостей зараз неможливе через різні позиції України та Росії щодо проведення виборів на тимчасово непідконтрольній території Донбасу.

Ми в досить непростій ситуації: є Мінські угоди, але вони не можуть бути виконані з огляду на зрозумілі причини. Але згідно з міжнародними домовленостями, такі угоди не можуть бути скасовані однією стороною. Потрібно шукати вихід через "нормандський формат", - пояснив він.

Кравчук сподівається також, що спірні питання вдасться розв'язати під час майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Берліні, оскільки іншого виходу із ситуації він не бачить.

Нагадаємо, сьогодні у Берліні розпочалися переговори "нормандських радників".