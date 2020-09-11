Нардеп зі "Слуги народу" відкинув можливість інспектування позицій ЗСУ бойовиками у майбутньому

Інспектування мало відбутися 10 вересня

Інспектування мало відбутися 10 вересня

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До ідеї спільного з бойовиками інспектування позицій Збройних сил України на Донбасі не повертатимуться після того, як Офіс президента скасував заплановану на 10 вересня інспекцію.

Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" депутат із фракції "Слуги народу” Богдан Яременко, передає RegioNews.

"Немає майбутнього у цього процесу”, — сказав Яременко.

Він додав, що цей процес верифікації скасований остаточно.

Нагадаємо, 9 вересня відбулася зустріч ТКГ у відеоформаті. Сторони узгодили "інспектування" українських позицій поблизу населеного пункту Шуми в Донецькій області. Питання логістики і гарантії безпеки повинна забезпечити Україна.

Згодом ЗМІ повідомили, що "інспекція" під Шумами не відбудеться, а пізніше в Офісі президента пояснили зрив "інспекції" позицій ЗСУ під Шумами.

Незабаром після цього бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів. Згодом Леонід Крачук заявив, що перенесення інспектування біля Шумів не є зривом Мінських домовленностей.