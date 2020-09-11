Нардеп зі "Слуги народу" відкинув можливість інспектування позицій ЗСУ бойовиками у майбутньому
До ідеї спільного з бойовиками інспектування позицій Збройних сил України на Донбасі не повертатимуться після того, як Офіс президента скасував заплановану на 10 вересня інспекцію.
Про це заявив в ефірі "Радіо Свобода" депутат із фракції "Слуги народу” Богдан Яременко, передає RegioNews.
"Немає майбутнього у цього процесу”, — сказав Яременко.
Він додав, що цей процес верифікації скасований остаточно.
Нагадаємо, 9 вересня відбулася зустріч ТКГ у відеоформаті. Сторони узгодили "інспектування" українських позицій поблизу населеного пункту Шуми в Донецькій області. Питання логістики і гарантії безпеки повинна забезпечити Україна.
Згодом ЗМІ повідомили, що "інспекція" під Шумами не відбудеться, а пізніше в Офісі президента пояснили зрив "інспекції" позицій ЗСУ під Шумами.
Незабаром після цього бойовики обстріляли українські позиції поблизу Шумів. Згодом Леонід Крачук заявив, що перенесення інспектування біля Шумів не є зривом Мінських домовленностей.