Розслідування справи "мінувальника" мосту Метро в Києві завершене

Прокуратура направила матеріали справи до суду

Прокуратура направила матеріали справи до суду

Фото: Нацполіція

Київська місцева прокуратура № 4 направила до суду обвинувальний акт щодо Віталія Ткаленка, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає RegioNews.

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік виготовив муляж вибухового пристрою та прийшов із ним на міст Метро, звідки зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про підготовку вибуху”, - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі нагадали, що тоді для недопущення можливої загибелі людей було припинено рух автомобілів по мосту Метро.

Також було відмінено рух 69 потягів Київського метрополітену. Під час затримання підозрюваного ніхто не постраждав.

Обвинувальний акт відносно мінера скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом”, - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше його затримали.

Спочатку суд відправив його під арешт на два місяці, згодом "мінера" відправили до психлікарні.

8 вересня стало відомо, що "мінера" мосту Метро відправили з психлікарні під домашній арешт, також експертиза встановила, що він осудний.