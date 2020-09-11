На Житомирщині затримали членів угруповання, які незаконно утримували людей у неволі

Підозрювані знущались над людьми та показували все у мережі Youtube

Підозрювані знущались над людьми та показували все у мережі Youtube

Фото: Нацполіція

Поліцейські Житомирщини затримали членів угруповання, які незаконно утримували громадян у неволі та застосовували фізичне насильство щодо потерпілих. Правоохоронцям вдалось встановити місце знаходження правопорушників та їх затримати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

Підозрювані тримали осіб у квартирі та демонстративно, завдаючи фізичних страждань проводили прямі трансляції на одному з каналів у мережі Youtube", - йдеться у повідомленні.

Встановлено,що раніше судимі фігуранти упродовж 2020 року незаконно утримували осіб у одній з квартир міста Бердичів. Протягом тривалого часу вони застосовували фізичне насильство, наносили побої, удари та здійснювали інші насильницькі дії щодо потерпілих. Згодом правоохоронцям вдалось встановити місце знаходження правопорушників та їх затримати.

Фігурантам справи було повідомлено підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.

Одному з підозрюваних вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб, без права внесення застави. Клопотання про обрання запобіжних заходів для інших фігурантів розглядається судом.

Раніше повідомляли, що у Новотроїцькому районі Херсонської області піймали рабовласників, які займались трудовою експлуатацією людей.