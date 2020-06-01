Поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро - відео
Спочатку з ним намагалися вести переговори
Спочатку з ним намагалися вести переговори
У Києві затримали невідомого чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.
Про це в повідомляє спільнота "Київ Оператианий", передає RegioNews.
Деталі затримання уточнюються, відео опублікував користувач Макс Назаров
15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро затримали", - йдеться в повідомленні спільноти.
Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро.
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