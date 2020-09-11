Расследование дела "минера" моста Метро в Киеве завершено

Прокуратура направила материалы дела в суд

Прокуратура направила материалы дела в суд

Фото: Нацполиция

Киевская местная прокуратура № 4 направила в суд обвинительный акт относительно Виталия Ткаленко, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает RegioNews.

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина изготовил муляж взрывного устройства и пришел с ним на мост Метро, ​​откуда позвонил на спецлинию 102 и сообщил о подготовке взрыва", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что тогда для недопущения возможной гибели людей было приостановлено движение автомобилей по мосту Метро.

Также было отменено движение 69 поездов Киевского метрополитена. Во время задержания подозреваемого никто не пострадал.

Обвинительный акт в отношении минера направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас обвиняемый находится под круглосуточным домашним арестом", - добавили в прокуратуре.

Напомним, 1 июня около 14:00 в службу 102 поступила информация о заминировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. Из-за угрозы взрыва столичный метрополитен закрыл 4 станции метро. Позже его задержали.

Сначала суд отправил его под арест на два месяца, позже "минера" отправили в психбольницу.

8 сентября стало известно, что "минера" ​​моста Метро отправили из психбольницы под домашний арест, также экспертиза установила, что он вменяем.