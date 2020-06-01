У Києві через загрозу вибуху перекрили міст Метро
У столиці України поліція перекрила міст Метро і направляє водіїв в об'їзд.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.
Перевіряється інформація про можливу загрозу вибуху. За словами прес-секретаря Управління патрульної поліції в місті Романа Мартинюка, поліція перекрила міст Метро.
Крім того, в пресслужбі управління Національної поліції Києва повідомили, що перевіряється інформація про чоловіка, який стоїть на мосту.
Так, за інформацією ЗМІ, на мосту стоїть чоловік з пакетом, від якого нібито йде провід до пульта в його руці.
На місці події знаходяться слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи і представники інших профільних служб під керівництвом глави столичної поліції Андрія Крищенка.
"У столиці введена спеціальна поліцейська операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення. Зараз рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро перекрито", - повідомили в поліції.
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