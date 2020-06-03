Мінера мосту Метро у Києві суд відправив під арешт на два місяці

Підозрюваний заявив, що сам здався правоохоронцям

Підозрюваний заявив, що сам здався правоохоронцям

Дніпровський районний суд Києва відправив під арешт до 29 липня Віталія Ткаленка, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Відповідне рішення під час засідання зачитала суддя, передає RegioNews.

Згідно із рішенням суду, запобіжний захід передбачає можливість внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень.

Сторона обвинувачення просила обрати Ткаленку тримання під вартою терміном 60 днів, але необхідність внесення застави вважала недоцільною.

Під час засідання адвокат Ткаленка надав суду довідку про нестабільний психоемоційний стан підозрюваного, сам Ткаленко заявив, що вчинив злочин через складні життєві обставини.

За його словами, він ніде не працює і його матір лікується у психлікарні. Ткаленко просив суд відпустити його додому або відправити на лікування. Він також запевнив, що кричав правоохоронцям, що "вибухівка" муляж, і зазначив, що не хоче перебувати в СІЗО.

Крім того, підозрюваний сказав, що шкодує, що обрав об’єктом "мінування" міст Метро.

Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше його затримали.