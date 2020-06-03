09:29  03 червня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 483 нових випадки захворювання
14:58  03 червня
САП і НАБУ завершили слідство у справі Гладковського
14:13  03 червня
Шмигаль назвав нові вимоги МВФ для України
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 червня 2020, 17:27 1

Мінера мосту Метро у Києві суд відправив під арешт на два місяці

Читайте также
на русском языке
03 червня 2020, 17:27 1
Читайте также на русском языке
Підозрюваний заявив, що сам здався правоохоронцям
Підозрюваний заявив, що сам здався правоохоронцям

Дніпровський районний суд Києва відправив під арешт до 29 липня Віталія Ткаленка, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Відповідне рішення під час засідання зачитала суддя, передає RegioNews.

Згідно із рішенням суду, запобіжний захід передбачає можливість внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень.

Сторона обвинувачення просила обрати Ткаленку тримання під вартою терміном 60 днів, але необхідність внесення застави вважала недоцільною.

Під час засідання адвокат Ткаленка надав суду довідку про нестабільний психоемоційний стан підозрюваного, сам Ткаленко заявив, що вчинив злочин через складні життєві обставини.

За його словами, він ніде не працює і його матір лікується у психлікарні. Ткаленко просив суд відпустити його додому або відправити на лікування. Він також запевнив, що кричав правоохоронцям, що "вибухівка" муляж, і зазначив, що не хоче перебувати в СІЗО.

Крім того, підозрюваний сказав, що шкодує, що обрав об’єктом "мінування" міст Метро.

Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше його затримали.


суд метро Київ мінування міст
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Микола Томенко братиме участь у виборах мера Києва
03 червня 2020, 15:38
Суд визнав незаконним рішення Чернівецької облради про закриття дитячого протитуберкульозного санаторію
03 червня 2020, 13:31
Завербований російським ФСБ начальник поїзда "Ковель-Москва" уник кримінальної відповідальності
03 червня 2020, 12:51
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 червня 2020, 21:54
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Всі досьє »